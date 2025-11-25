Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Dienstagvormittag zu

So bewegt sich Deutsche Telekom

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 27,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 27,29 EUR. Bei 27,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 150.625 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 31,78 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2025 Kursverluste bis auf 26,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 4,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 19.02.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

