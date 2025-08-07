DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Zuletzt sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 9,27 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die DEUTZ-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 9,27 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.901.192 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Mit einem Kursverlust von 60,73 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,10 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 518,10 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 420,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,632 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
So stuften die Analysten die DEUTZ-Aktie im vergangenen Monat ein
Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt
DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt
Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: DEUTZ AG
Nachrichten zu DEUTZ AG
Analysen zu DEUTZ AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.03.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2020
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|10.07.2019
|DEUTZ verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.02.2017
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen