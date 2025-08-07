DAX23.517 -2,2%ESt505.296 -1,3%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.053 -1,1%Nas21.104 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,84 +1,0%Gold3.514 +1,1%
DEUTZ im Fokus

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag fester

02.09.25 16:09 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Zuletzt sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 9,27 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,18 EUR 0,35 EUR 3,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 9,27 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.901.192 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Mit einem Kursverlust von 60,73 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,10 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 518,10 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 420,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,632 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
