DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag gefragt

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 9,84 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 9,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DEUTZ-Aktie bisher bei 9,87 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 299.914 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,87 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,36 Prozent. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 170,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,162 EUR je DEUTZ-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,10 EUR.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,587 EUR je Aktie belaufen.

