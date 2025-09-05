DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von DEUTZ zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 9,85 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 9,85 EUR zu. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 9,90 EUR. Bei 9,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 464.805 DEUTZ-Aktien.

Am 08.09.2025 markierte das Papier bei 9,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,162 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,10 EUR.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 420,80 Mio. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,587 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Auch nach Kursrally weiter interessant

Hot Stocks heute: Gerichtsurteil stärkt US-Techtitel - Deutz: Einstieg ins Drohnen Business - Enphase hat Potential

DEUTZ-Aktie nahe Langzeithoch - Oddo sieht Rüstungszukauf positiv