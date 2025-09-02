DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 9,48 EUR.

Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 4,7 Prozent auf 9,48 EUR. Die DEUTZ-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,29 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,65 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 1.696.935 Aktien.

Am 08.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,162 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,10 EUR für die DEUTZ-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 518,10 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,587 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

