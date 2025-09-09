DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 9,29 EUR.
Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 9,29 EUR. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 9,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.085.503 DEUTZ-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,05 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 60,82 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,162 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,90 EUR.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent gesteigert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,587 EUR je DEUTZ-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:16
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
