DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagnachmittag höher

Die Aktie von DEUTZ zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 9,77 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 9,77 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,79 EUR. Bei 9,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.094.702 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 1,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,74 Prozent.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,167 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,90 EUR an.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. DEUTZ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,577 EUR je Aktie belaufen.

