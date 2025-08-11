DEUTZ Aktie News: DEUTZ gibt am Nachmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 8,95 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 8,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 8,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 595.595 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 4,14 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,168 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,10 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 420,80 Mio. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,615 EUR im Jahr 2025 aus.

