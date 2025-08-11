DAX24.049 -0,1%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,59 +1,2%Dow44.451 +1,1%Nas21.577 +0,9%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,46 -0,4%Gold3.342 -0,1%
USA und China verlängern Zollpause: DAX mit Schwankungen -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
DEUTZ Aktie News: DEUTZ gibt am Nachmittag nach

12.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 8,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,98 EUR 0,08 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 8,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 8,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 595.595 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 4,14 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,168 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,10 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 420,80 Mio. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,615 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt

Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen