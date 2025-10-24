DEUTZ Aktie News: DEUTZ reagiert am Nachmittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 8,83 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 8,83 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 8,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 161.320 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 11,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 56,44 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,90 EUR.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent gesteigert.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,546 EUR fest.

