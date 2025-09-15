DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Dienstagmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 9,71 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 9,71 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DEUTZ-Aktie bei 9,71 EUR. Bei 9,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 259.870 DEUTZ-Aktien.

Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 2,42 Prozent zulegen. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 62,51 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,162 EUR je DEUTZ-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 420,80 Mio. EUR eingefahren.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,565 EUR je Aktie.

