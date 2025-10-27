DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 8,77 EUR abwärts.

Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 8,77 EUR ab. Bei 8,75 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,92 EUR. Bisher wurden heute 259.338 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Am 08.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 11,87 Prozent niedriger. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,84 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 56,14 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,155 EUR je DEUTZ-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte DEUTZ einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent auf 518,10 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,546 EUR in den Büchern stehen haben wird.

