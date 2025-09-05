DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 39,08 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 39,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 324.860 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,28 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,78 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,25 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,01 EUR je Aktie belaufen.

