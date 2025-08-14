DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 41,75 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 41,75 EUR zu. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,26 EUR zu. Bei 41,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 668.960 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 25,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19,83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

