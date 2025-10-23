DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 39,08 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 11:47 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 39,08 EUR ab. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,06 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,29 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 334.083 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,28 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,78 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,33 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.
DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,64 EUR je Aktie verdient. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,98 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert Quartalsergebnisse
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren gekostet
Investment-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|01.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen