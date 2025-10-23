DAX24.111 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1589 -0,2%Öl65,89 +2,4%Gold4.114 +0,5%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit roter Tendenz

23.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 39,08 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 39,08 EUR ab. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,06 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,29 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 334.083 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,28 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,78 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,33 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,64 EUR je Aktie verdient. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

