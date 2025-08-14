DAX24.294 -0,3%ESt505.426 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.933 ±-0,0%Nas21.616 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,58 -0,8%Gold3.338 +0,1%
Kursentwicklung

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Abschlägen

18.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 41,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
41,04 EUR -0,53 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 41,15 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,65 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 377.278 Aktien.

Bei 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 30,96 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,76 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 45,25 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,64 Mrd. EUR gelegen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
14.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
25.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

