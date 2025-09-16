DAX23.653 +1,3%ESt505.453 +1,6%Top 10 Crypto16,42 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1823 ±0,0%Öl68,16 +0,4%Gold3.667 +0,2%
DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt Stellung am Mittag

18.09.25 12:07 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt Stellung am Mittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 38,32 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 38,32 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,16 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 229.850 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 23,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,25 EUR an.

Am 05.08.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 19,83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,64 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bildquellen: Deutsche Post

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
11.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
29.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
