So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Vormittag positiv

18.09.25 09:30 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Vormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 38,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 38,38 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,44 EUR. Bei 38,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 56.096 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 44,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 15,35 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 19,33 Prozent Luft nach unten.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 19,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,01 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie leichter: Werbung bei Haftung für Einschreiben muss geändert werden

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DHL-Aktie in Rot: Tochter DHL Supply Chain übernimmt SDS Rx

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
11.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
29.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
