DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag schwächer
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 39,91 EUR abwärts.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 39,91 EUR. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 156.700 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,96 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 22,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,25 EUR an.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.
In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
