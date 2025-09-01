Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Diageo im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 20,37 GBP abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 20,37 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 20,33 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,39 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 28.577 Diageo-Aktien.

Am 19.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,42 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,97 GBP am 05.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 11,78 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,29 GBP.

Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Aktie aus.

