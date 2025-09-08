Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 19,47 GBP abwärts.

Die Diageo-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 19,47 GBP abwärts. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,34 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,56 GBP. Bisher wurden via London 686.108 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,77 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,97 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 7,70 Prozent Luft nach unten.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 23,18 GBP.

Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 2,06 USD je Diageo-Aktie.

