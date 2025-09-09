Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo wird am Vormittag ausgebremst

Kurs der Diageo

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 19,31 GBP.

Die Diageo-Aktie gab im London-Handel um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 19,31 GBP nach. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 19,28 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,34 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 48.200 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,63 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,97 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,18 GBP für die Diageo-Aktie aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 2,06 USD fest.

Redaktion finanzen.net

