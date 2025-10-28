Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Diageo

Diageo im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 17,83 GBP.

Um 11:48 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 17,83 GBP ab. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,81 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,82 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 328.594 Diageo-Aktien den Besitzer.

Bei 26,20 GBP erreichte der Titel am 14.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 46,96 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 17,37 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 22,97 GBP angegeben.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Diageo-Aktie.

