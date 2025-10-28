Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo stabilisiert sich am Nachmittag

So entwickelt sich Diageo

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 17,85 GBP.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Diageo-Aktie im London-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 17,85 GBP. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 17,93 GBP zu. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,76 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,82 GBP. Zuletzt wechselten 743.839 Diageo-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 26,20 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (17,37 GBP). Abschläge von 2,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,97 GBP an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

