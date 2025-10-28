Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

DAX24.246 -0,3%Est505.697 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,61 -1,7%Gold3.906 -2,1%
28.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Diageo zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Diageo legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 17,87 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,30 EUR -0,20 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 17,87 GBP zu. Die Diageo-Aktie legte bis auf 17,88 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 17,82 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.865 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP an. 46,57 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 17,37 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,97 GBP an.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

