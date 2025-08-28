Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Diageo

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 20,55 GBP ab.

Das Papier von Diageo befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,4 Prozent auf 20,55 GBP ab. Bei 20,41 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 20,60 GBP. Bisher wurden via London 270.706 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,97 GBP am 05.08.2025. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 12,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 23,29 GBP angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 vorlegen. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,70 USD je Aktie belaufen.

