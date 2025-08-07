DAX24.175 -0,1%ESt505.351 +0,4%Top 10 Crypto15,72 -0,6%Dow44.054 +0,2%Nas21.381 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,71 +0,5%Gold3.393 -0,1%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Walt Disney im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney schiebt sich am Freitagnachmittag vor

08.08.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 113,03 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
97,05 EUR 0,10 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 113,03 USD. Bei 113,29 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 113,29 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 238.982 Stück.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 9,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 29,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,883 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Am 06.08.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,84 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
25.06.2024Walt Disney BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
25.06.2024Walt Disney BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2022Walt Disney Equal WeightBarclays Capital
14.05.2021Walt Disney market-performBernstein Research
19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

