Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 113,03 USD.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 9,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 29,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,883 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Am 06.08.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,84 USD je Walt Disney-Aktie.

