Fokus auf Aktienkurs

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney schiebt sich am Freitagnachmittag vor

15.08.25 16:13 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 116,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
100,10 EUR 0,86 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 116,71 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 116,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,57 USD. Zuletzt wechselten 513.714 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 31,37 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,952 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD im Vorjahresquartal. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

