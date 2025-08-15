Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 116,74 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 116,74 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 116,90 USD. Mit einem Wert von 115,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 177.371 Aktien.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 124,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Bei einem Wert von 80,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,952 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 138,00 USD.

Am 06.08.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 2,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,30 Prozent auf 23,58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,86 USD je Aktie aus.

