Kursentwicklung im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

19.08.25 16:09 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 116,58 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
100,14 EUR 1,36 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Walt Disney-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 116,58 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 116,83 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 116,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 106.180 Stück.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 6,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 45,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,952 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,00 USD aus.

Walt Disney gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent auf 23,58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,86 USD fest.

Redaktion finanzen.net

