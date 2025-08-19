Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Walt Disney

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 117,30 USD.

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 117,30 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 117,89 USD. Bei 116,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 142.161 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 124,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,28 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,71 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,952 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,86 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Disney-Aktie kaum verändert: Meyer Werft präsentiert neues Kreuzfahrtschiff für Disney

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren bedeutet