Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 117,80 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 117,80 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 116,62 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 118,32 USD. Bisher wurden via New York 282.026 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 5,83 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 47,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,947 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 23,58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,86 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

