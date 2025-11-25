DAX23.227 -0,1%Est505.532 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit Kursabschlägen

25.11.25 12:05 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 69,70 EUR ab.

Draegerwerk AG & Co. KGaA
61,40 EUR -0,60 EUR -0,97%
Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:39 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 69,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 69,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 523 Stück.

Bei einem Wert von 77,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 0,79 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent auf 833,27 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 774,57 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,27 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

