DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag gesucht

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 53,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 54,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,45 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.782 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,65 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 5,47 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 51,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,88 EUR je DWS Group GmbH-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,05 EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,53 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

