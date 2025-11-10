DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 53,75 EUR.

Das Papier von DWS Group GmbH konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 53,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 53,75 EUR. Bei 53,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.611 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 03.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 34,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,88 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 54,05 EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei DWS Group GmbH-Aktie

Deutsche-Bank-Tochter DWS-Aktie zieht nach Gewinnsprung an