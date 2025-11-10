DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Vormittag fester
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 53,75 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von DWS Group GmbH konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 53,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 53,75 EUR. Bei 53,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.611 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Am 03.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 34,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,88 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 54,05 EUR.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient
Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei DWS Group GmbH-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen