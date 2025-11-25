DAX23.227 -0,1%Est505.532 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
DAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
DWS Group GmbH im Fokus

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH behauptet sich am Dienstagmittag

25.11.25 12:05 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 52,05 EUR zeigte sich die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel um 11:45 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,10 EUR zu. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 51,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.460 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.11.2025 markierte das Papier bei 56,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,99 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,88 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,63 EUR.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
18.11.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

