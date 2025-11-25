DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH behauptet sich am Dienstagmittag

DWS Group GmbH im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,05 EUR.

Mit einem Kurs von 52,05 EUR zeigte sich die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel um 11:45 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,10 EUR zu. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 51,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.460 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.11.2025 markierte das Papier bei 56,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,99 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,88 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,63 EUR.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

