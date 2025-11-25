DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagnachmittag stabil

DWS Group GmbH im Blick

Die Aktie von DWS Group GmbH zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,10 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 52,10 EUR bewegte sich die DWS Group GmbH-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die DWS Group GmbH-Aktie sank bis auf 51,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.095 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 56,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 8,73 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 47,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,88 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,63 EUR.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient