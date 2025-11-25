DAX23.456 +0,9%Est505.571 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.818 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl62,01 -2,2%Gold4.138 ±0,0%
DWS Group GmbH im Blick

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagnachmittag stabil

25.11.25 16:09 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagnachmittag stabil

Die Aktie von DWS Group GmbH zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,10 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 52,10 EUR bewegte sich die DWS Group GmbH-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die DWS Group GmbH-Aktie sank bis auf 51,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.095 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 56,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 8,73 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 47,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,88 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,63 EUR.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
18.11.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen