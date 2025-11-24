DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich DWS Group GmbH

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 51,95 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 51,95 EUR nach oben. Bei 52,45 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 51,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.080 DWS Group GmbH-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,65 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,05 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 35,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 31,86 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,88 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,63 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

