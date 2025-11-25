DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Vormittag ab
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 51,80 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 51,80 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 51,70 EUR ab. Mit einem Wert von 51,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.014 DWS Group GmbH-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 56,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,36 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,88 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 54,63 EUR angegeben.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
