DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag gefragt

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 52,10 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 52,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 52,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.220 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2025 auf bis zu 56,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 8,73 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,05 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,88 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,63 EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

