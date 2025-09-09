easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag mit Kursabschlägen

easyJet im Blick

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 4,62 GBP.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 2,1 Prozent auf 4,62 GBP. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 4,60 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,72 GBP. Zuletzt wechselten 1.629.895 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 21,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,02 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,152 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,58 GBP.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2025 0,666 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

