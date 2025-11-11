easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet macht am Mittag Boden gut
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von easyJet. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,78 GBP zu. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,80 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,77 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 742.232 easyJet-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 23,71 Prozent zulegen. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,95 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,134 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,21 GBP angegeben.
Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,727 GBP je Aktie.
