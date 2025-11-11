easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 4,81 GBP zu.

Das Papier von easyJet legte um 15:52 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,81 GBP. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 4,83 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,77 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 1.104.172 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 19,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,134 GBP je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,21 GBP.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,727 GBP je Aktie belaufen.

