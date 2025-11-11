DAX24.069 +0,5%Est505.720 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -3,7%Nas23.346 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1596 +0,3%Öl64,92 +1,3%Gold4.110 -0,2%
Aktienkurs aktuell

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 4,81 GBP zu.

Das Papier von easyJet legte um 15:52 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,81 GBP. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 4,83 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,77 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 1.104.172 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 19,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,134 GBP je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,21 GBP.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,727 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Nachrichten zu easyJet plc

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

