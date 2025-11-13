easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei easyJet am Mittag zu

easyJet im Blick

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 4,78 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere um 11:48 Uhr 0,9 Prozent. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 4,84 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,76 GBP. Bisher wurden via London 921.200 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 19,06 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 16,06 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,134 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,21 GBP für die easyJet-Aktie.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,727 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

