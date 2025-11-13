DAX24.237 -0,6%Est505.790 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.226 +0,7%
easyJet im Blick

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei easyJet am Mittag zu

13.11.25 12:04 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei easyJet am Mittag zu

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 4,78 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,51 EUR 0,20 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere um 11:48 Uhr 0,9 Prozent. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 4,84 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,76 GBP. Bisher wurden via London 921.200 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 19,06 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 16,06 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,134 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,21 GBP für die easyJet-Aktie.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,727 GBP je Aktie in den easyJet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

mehr Analysen