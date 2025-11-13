easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Donnerstagnachmittag im Aufwind

easyJet im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 4,80 GBP.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,80 GBP zu. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,84 GBP an. Bei 4,76 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.634.770 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,33 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,134 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,21 GBP aus.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,727 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger