eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gibt am Abend ab

Die Aktie von eBay gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 91,89 USD nach.
Die eBay-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 91,89 USD. Die eBay-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,57 USD ab. Mit einem Wert von 93,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 806.513 eBay-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 56,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eBay einen Umsatz von 2,58 Mrd. USD eingefahren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,45 USD je eBay-Aktie.
