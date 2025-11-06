eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay tendiert am Nachmittag schwächer

eBay im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eBay. Zuletzt fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 80,89 USD ab.

Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 80,89 USD nach. In der Spitze büßte die eBay-Aktie bis auf 80,29 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,29 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 98.238 eBay-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. 25,05 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 58,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 27,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eBay am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,87 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 5,45 USD je Aktie aus.

