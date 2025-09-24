eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von eBay gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die eBay-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 92,94 USD.

Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 92,94 USD nach. Bei 92,77 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 93,44 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 201.785 eBay-Aktien.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 8,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,40 USD am 01.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

eBay-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,45 USD je Aktie in den eBay-Büchern.

