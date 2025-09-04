Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Montagabend nahe Nulllinie
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 168,57 USD.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 168,57 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bei 170,04 USD. Die Electronic Arts-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 168,52 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 205.951 Electronic Arts-Aktien.
Bei einem Wert von 180,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Electronic Arts-Aktie somit 6,82 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 46,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,640 USD. Im Vorjahr hatte Electronic Arts 0,760 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 29.07.2025 legte Electronic Arts die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electronic Arts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 1,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Electronic Arts-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 03.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Electronic Arts-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,26 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
