Aktienkurs aktuell

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly fällt am Nachmittag

24.11.25 16:10 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly fällt am Nachmittag

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 1.055,60 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 1.055,60 USD. Zwischenzeitlich weitete die Eli Lilly-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.055,60 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 1.060,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117.808 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.11.2025 auf bis zu 1.075,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,84 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit einem Kursverlust von 40,89 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,92 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 5,20 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,21 USD gegenüber 1,07 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 17,60 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 23,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Eli Lilly-Aktie fest: Novo Nordisk-Konkurrent erstmals über 1 Billion Dollar wert

Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen

mehr Analysen