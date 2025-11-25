DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.909 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,57 -1,3%Gold4.132 -0,1%
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Abend gestärkt

25.11.25 20:23 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Abend gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Eli Lilly. Zuletzt stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 1.099,87 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
952,00 EUR 26,50 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 1.099,87 USD. Im Tageshoch stieg die Eli Lilly-Aktie bis auf 1.105,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.073,78 USD. Bisher wurden via New York 268.521 Eli Lilly-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.105,81 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Bei 624,00 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,92 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie aus.

Am 30.10.2025 lud Eli Lilly zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 17,60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,44 Mrd. USD umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 23,70 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

