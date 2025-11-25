Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Abend gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Eli Lilly. Zuletzt stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 1.099,87 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 1.099,87 USD. Im Tageshoch stieg die Eli Lilly-Aktie bis auf 1.105,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.073,78 USD. Bisher wurden via New York 268.521 Eli Lilly-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.105,81 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Bei 624,00 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,92 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie aus.

Am 30.10.2025 lud Eli Lilly zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 17,60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,44 Mrd. USD umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 23,70 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

